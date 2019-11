Angèle dévoile son nouveau clip partiellement tourné dans une ferme du Brabant wallon

C’est un événement musical !

La chanteuse belge Angèle sort un tout nouveau clip. C’est la vidéo de sa nouvelle chanson "Oui ou Non", un titre extrait de Brol (La suite), une réédition de l’album "Brol", le premier album d’Angèle sorti il y a environ un an et vendu à plus de 500.000 exemplaires. La réédition comprend sept chansons inédites. L’artiste ne semble donc pas du tout sur le point de faire une pause dans sa carrière, contrairement aux récentes rumeurs.

L’opus sera prochainement dans les bacs et la vidéo de "Oui ou Non" est déjà visible sur YouTube depuis quelques minutes (voir ci-dessous).

Un clip tourné dans une ferme brabançonne

Une scène du nouveau clip a été tournée dans une ferme du Brabant wallon. "Angèle et l’équipe de production du nouveau clip sont venues chez nous il y a quelques jours", explique Eddy Pussemier, propriétaire d’une ferme brabançonne située à Bois-Seigneur-Isaac. "Notre ferme est typique des fermes brabançonnes en forme carrée. Nous faisons partie d’une banque de données utilisée par les équipes de production de films, vidéos et publicités", explique le père de famille. "La ferme se prête bien aux tournages. Elle se situe à proximité de Bruxelles. Les alentours sont dégagés et intéressants au niveau visuel. De plus, notre ferme jouit d’une bonne réputation pour différentes raisons. Enfin, nous tenons à être accueillants ; et les équipes de tournage, je pense, apprécient réellement cela".

Grosse logistique pour une scène

"Nous avons dû aménager un peu les lieux du tournage de la scène du clip, explique Bruno, un des fils. L’équipe, composée de nombreux collaborateurs, voulait une grange. Ils nous ont expliqué qu’il fallait une série de bottes de foin, mais aussi un jeune veau (que nous avons d’ailleurs baptisé "Angela"). Nous n’avons pas vraiment pu voir le tournage de la scène en question. La discrétion est de mise pour ce genre de tournage. Notamment pour éviter l’arrivée des curieux. On nous a juste dit que le clip se moque de la publicité".

Bruno Pussemier avait (entre) vu juste ! Le clip tourne en dérision les dérives du matraquage publicitaire. Dans la scène filmée à la ferme, on voit Angèle et deux enfants aux côtés d’un jeune veau. Puis, on voit Angèle tenir en main des tranches de viande destinées aux consommateurs.

"Nous avons eu une idée des coulisses d’un tournage", précise le jeune homme. "Une grosse demi-journée de travail, un timing serré, toute une équipe et beaucoup de matériel pour une seule scène, c’est impressionnant. Nous aurions voulu passer un peu de temps à discuter avec l’artiste ; mais tout va très vite. Angèle était d’ailleurs très fatiguée. Elle nous a demandé si elle pouvait se reposer un peu avant le tournage. Nous lui avons mis une chambre à disposition. C’est étrange de savoir qu’elle était là, à quelques mètres de nous, sous notre toit".

Catherine Deneuve aussi

D’autres tournages ont déjà eu lieu à la ferme Pussemier. "Nous avons reçu des équipes qui tournaient des publicités. Nous avons vu une ancienne miss. Mais surtout, il y a quelques années, Catherine Deneuve ! La star française est venue pour une scène du film 'Potiche'. Cette fois-là, il y avait carrément une caravane de véhicules dans toute la rue. Mais là aussi, approcher l’actrice était très difficile. N’empêche, c’était une expérience incroyable ! Cela donne un coup de pouce à nos activités, bien sûr"!

"Accueillir chez soi des équipes de réalisation, cela nous change du quotidien. Surtout quand on me propose de remplacer un figurant au pied levé. Mais je ne pense tout de même pas faire carrière dans la publicité ou le cinéma", conclut Eddy avec humour.