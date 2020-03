André Bouchat, Bourgmestre de Marche testé positif au coronavirus mais reste confiant

Le Bourgmestre de Marche-en-Famenne, André Bouchat, testé positif au coronavirus ! Il l’annonce dans un communiqué, dans un souci de transparence, vis-vis de ses concitoyens. En fait, un membre de sa famille très proche, a été diagnostiqué positif au coronavirus. Compte tenu de ses activités publiques et du nombre de personnes qu'il rencontre chaque jour, il ne voulait pas courir le risque de le transmettre! Il a,dèslors, fait le test qui s'est aussi révélé positif. André Bouchat ajoute cependant, qu’il est asymptomatique et qu’il ne souffre pas. Le Bourgmestre de Marche-en-Famenne nous dit encore qu’il garde un moral du tonnerre et pour lui , avoir le moral, c’est déjà 50% du chemin de la guérison ! André Bouchat est donc en quarantaine chez lui pour le moment, mais entend "rester aux commandes de la commune de Marche, pour gérer la crise, en lien permanent avec le Collège communal et la Cellule de crise locale!". Pour la gestion journalière de la commune, le Premier Echevin, Nicolas Grégoire assiste bien évidement le Bourgmestre André Bouchat!