Anderlues: une marche citoyenne contre la violence et le racisme

À Anderlues ce dimanche, une marche citoyenne a rendu un double hommage.

"Cette mobilisation a pour objectif de marquer notre solidarité avec les proches de la victime et plus généralement avec toutes les victimes de racisme, de violence et de haine en raison de leur nationalité, religion ou genre. J’invite toutes les personnes qui le souhaitent à participer dans le calme à cet acte citoyen et à respecter son caractère pacifique : élus, citoyens, mouvements associatifs et sportifs, parents, enseignants et les élèves de nos écoles primaires", a communiqué Philippe Tison, le bourgmestre d'Anderlues, sur le site internet de la commune.

Un dépôt de fleurs en mémoire de Virginie Denis a eu lieu dans la ruelle Bonge. La jeune femme y a été agressée en février 2014. Victime de plusieurs coups de couteau, elle a succombé à ses blessures. Le suspect, lui, n'a pas encore été retrouvé.