Anderlues : les raisons de la colère

Les socialistes n’ont plus la main aujourd’hui au conseil communal pour diriger la commune (10 sièges PS, 9 sièges AJC, 4 sièges Groupe Zanola), d’où cet appel à l’apaisement lancé par la bourgmestre à la veille du 1er mai. Mais force est de constater qu’aujourd’hui à Anderlues, on sent toujours plus les épines de la rose que son parfum.

Les quatre dissidents, Rudy Zanola, Michaël Guyot, deux échevins, et Guglielmo Pastorelli et Nathalie Gourmeur, conseillers communaux, ont été exclus de l’USC, faisant ainsi voler en éclats la majorité absolue socialiste, une première à Anderlues depuis plus de 70 ans. Le groupe Zanola, comme on le surnomme, siège désormais sans attributions, continue son combat et se rapproche de temps à autre de l’opposition AJC, comme lors du vote du budget en février dernier.

Les comptes de la section PS

Quand on entend le groupe Zanola, on se dit effectivement qu’on est encore très loin de la réconciliation. Les quatre dissidents veulent avant tout faire la lumière sur un certain nombre de dossiers, à commencer par celui des comptes de l’USC. "A de nombreuses reprises, on a réclamé d’avoir un état de la situation des comptes du PS d’Anderlues, ce qui figure dans les statuts où ils doivent être présentés au moins une fois par an.", nous déclare Rudy Zanola. "A la veille des élections communales de 2018 (et de celles de 2012), on ne savait pas combien d’argent il y avait dans la caisse pour pouvoir faire la campagne. On a l’air de briser un tabou, un secret d’état, que de demander quel est l’état des finances du PS d’Anderlues. Il y a une véritable omerta là-dessus. On a aucune réponse sur l’argent qui sort, sur celui qui rentre. On ne nous présente pas de facture, on ne voit jamais de réviseur d’entreprise. " Rudy Zanola sort ensuite sa calculette : " Quand on fait des calculs assez rapides, en additionnant les participations financières mensuelles des membres du collège communal, celle du député (qu’il soit fédéral ou régional), et les cotisations des membres, hormis les années des élections communales où on dépense de l’argent pour la campagne, on devrait être largement en boni chaque année. Et donc notre question est " où est parti l’argent du PS ? " Est-ce qu’il y a des retraits non justifiés ? Est-ce qu’on paie des campagnes électorales de futurs députés ? On ne sait rien et donc à un moment, ça suffit ! ", poursuit-il.

L’échevin, Michaël Guyot, va dans le même sens. "Les statuts du parti socialiste sont clairs. Or, on constate des violations systématiques de huit ou neuf articles de nos statuts, sans que personne ne s’en émeuve. Pas d’ordre du jour ou de procès-verbaux des réunions, pas de rapport au comité central du PS d’Anderlues, ni à l’Assemblée générale. Cela fait des mois qu’on le martèle : ces comptes ne tiennent pas la route. Les trois seules copies d’extraits de compte qu’on a pu obtenir nous confortent dans notre raisonnement. Fin 2011, au moment où Virginie Gonzalez devient trésorière de la section, il y avait un peu plus de 10.000 euros sur le compte du PS d’Anderlues. En comptant a minima, il y a au moins 12.000 euros qui sont versés chaque année sur le compte par les seuls mandataires locaux, sans compter donc les cotisations de tous les affiliés. Et on se rend compte que fin 2019 qu’il n’y a que 17.000 euros sur ce compte et 24.000 en 2020. Cela ne correspond pas aux rentrées financières annuelles qui tombent sur ce compte. Il faut qu’on m’explique comment une chose pareille est possible."

Pour Virginie Gonzalez, ces attaques et mises en cause sont infondées et aberrantes. "Les comptes de 2019 ont été validés par l’assemblée générale à plus de 90%. Le PS national a le compte général et la commission de vigilance a tous les documents et est au courant de tout." Sauf qu’au boulevard de l’Empereur, siège du PS, on confirme que les instances ne sont pas en possession de ces rapports de comptes.