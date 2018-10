Anderlues: le projet d'extraction de gaz de mines se concrétise enfin

Dès ce lundi 15 octobre, La Française de l’Energie via sa filiale Gazonor Benelux va démarrer une série de tests sur le site du charbonnage d’Anderlues. L’opération consistera à ouvrir les vannes qui retiennent le gaz pour en analyser les propriétés et la qualité. En fonction des résultats, il sera décidé d’en faire de l’électricité, du gaz liquéfié ou de l’injecter dans une canalisation existante.

Le site minier d'Anderlues sera exploité par l’entreprise Gazonor Benelux - © rtbf-Grégory Fobe

"Au moment de l’arrêt de l’exploitation des charbonnages, il y a eu une volonté en France de capter le gaz pour éviter les émanations explique Yann Fouant, le responsable du projet . En Belgique, par contre, le choix a été fait de reboucher tout simplement les puits et laisser le sous-sol se gonfler. Du même coup, on va dépressuriser les galeries, éviter l’effet cocotte-minute et le dégagement du méthane qui est très polluant."