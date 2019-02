Anderlues: la maison finira-t-elle par tomber dans le gouffre ?

En 2008, Francis Navez constate que le terrain qui jouxte sa propriété commence à s’affaisser dans le lit de la Haine, la rivière qui coule à une vingtaine de mètres de sa maison. Cela fait alors 30 ans que Francis et son épouse Eugénie vivent là et ils n’avaient jamais observé un tel phénomène. Passer par la rivière, c’était courant pour les enfants, puis les petits-enfants lorsqu’ils partaient jouer sur le terril du puits N°6, juste de l’autre côté du cours d’eau. Face à ce début d’érosion, Francis avertit alors la commune. Puis le temps passe.

Le temps passe et rien ne se passe… ou plutôt si, car le phénomène prend de l’ampleur. Et au fur et à mesure que le terrain s’effondre et que le « trou » se rapproche de son habitation, la rivière, elle, creuse son lit un peu plus profondément. En 2010, Francis retente sa chance auprès des autorités communales. Et finalement en 2012, une visite des lieux est organisée et la situation est jugée relativement critique.

Sept ans plus tard, la situation est désormais catastrophique. Le trou n’est plus qu’à quelques mètres de la maison et chaque semaine, ce sont des mètres cubes de terre qui se détachent et plongent dans ce gouffre. La rivière, elle, coule désormais plus d’une dizaine de mètres plus bas que son niveau d’origine. L’habitation est plus que menacée.