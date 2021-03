Anderlues : la ferme Debiseau ou les mille travaux de Léonor et Bruno

C’est une grosse ferme en carré du 17e siècle. Mais ces vingt dernières années, elle a surtout servi de dépotoir pour les habitants du quartier. "C’est la première chose qu’on a dû faire : évacuer des quantités impressionnantes de crasses, carcasses de voitures, et détritus en tous genres", lance Léonor avec le sourire. Ça commençait bien. Il y a quatre ans, le couple s’est lancé dans l’aventure d’une vie : racheter cette ruine et s’y lancer corps et âme pour la faire revivre. Au sourire de Léonor, répond le visage plus fermé de Bruno. Il a la stature de celui qui travaille dans le bâtiment. "J’aimerais créer un lieu où ça grouille d’énergie", dit-il. "Une école va s’installer dans la ferme, des artisans, des cours de poney, une ferme pédagogique et un point de vente des produits de la ferme."

L’aile opposée abrite chèvres, moutons, dindons. Bruno explique qu' ici, nous ferons des initiations avec des poneys. Et des artisans pourront s’installer. Ce dont je rêve c’est de voir des échanges dans tous les sens. On est en contact avec le CPAS pour accueillir des enfants qui viennent de familles précarisées. Les artisans pourraient donner des cours à ces enfants et créer comme ça quelque chose de dynamique."

Le corps principal de la ferme sera la future habitation familiale. Jusque-là, le couple vit avec ses deux petites filles dans deux caravanes installées dans la cour. Et le potentiel est énorme. Les plafonds ont gardé les moulures de plâtres d’époque. Le temps les a fait vieillir mais pas suffisamment pour devoir les faire tomber. Dans l’aile voisine, "une école du dehors va venir s’installer en septembre", explique Léonor, confiante. Difficile d’imaginer que des élèves puissent s’installer ici dans quelques mois tant la tâche semble énorme. "Il y aura trois étages. Maternelles en bas, primaire au 1er et secondaire au 2e. Le tout avec de belles vues sur le terril à l’arrière du terrain."

Crowdfunding pour financer la ferme pédagogique.

Le couple a lancé un appel pour rassembler 15.000 euros. Une bagatelle quand on voit l’ampleur du chantier. "Ce sera pour financer l’installation de la ferme pédagogique. On veut y installer une sorte de musée dédié à l’écologie et une salle de projection." Leur appel est lancé sur le site Miimosa. Une plate-forme consacrée aux projets liés à l’agriculture. Parce que Léonor et Bruno ont aussi eu le courage de se former pour devenir agriculteurs et obtenir des aides à l’installation.

Il reste encore quelques mois de sueur pour voir tous ces projets aboutir. Mais pour celui qui sait se projeter et imaginer les rêves du couple, il y sentira déjà l’ambiance d’un projet collectif qui ne demande qu’à éclore. Pour donner un coup de main à Léonor et Bruno, leur crowdfunding est ici. ET leur page Facebook, ici.