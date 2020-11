Anderlues : boycott du conseil communal par les dissidents PS.

Conseil communal avorté ce jeudi soir à Anderlues. L’opposition et quatre dissidents de la majorité ont boycotté la séance. Ça fait plusieurs mois que la politique anderlusienne ressemble à un ring de boxe. Virginie Gonzales est la nouvelle bourgmestre depuis 3 jours. Mais tout le monde ne voit pas cette arrivée d’un très bon œil. C’était déjà tendu avec le bourgmestre précédent Philippe Tison. La majorité PS a explosé avec des dissidents socialistes qui ne soutenaient plus leur mayeur.



Philippe Tison a décidé de s’occuper de son mandat de député. Du coup, la 2e élue avec le plus de voix c’est Virginie Gonzales qui devient logiquement bourgmestre. Oui… Sauf que le PS n’est plus majoritaire puisqu’il y a eu des dissidents. Et c’est là que la tension s’installe. Nous voilà le 24 octobre. Prestation de serment de virginie Gonzales au conseil communal et le dissident Rudy Zanola décide de rajouter un vote pour ou contre la bourgmestre. La future mayeure introduit un recours. Et l’autorité de tutelle, la Région lui donne raison. C’est bien Virginie Gonzales qui doit être bourgmestre et ce vote ne devait pas être organisé.

La bourgmestre a donc voulu faire revoter les points du fameux conseil du 24 octobre pour être sûre que, vu les tensions et recours, les votes ne soient pas annulés et perdus. En face, on reste braqués. On a déjà voté ces points-là. Pas besoin de recommencer., nous dit-on. Et un petit tacle de la bourgmestre au passage en rappelant que selon eux, Virginie Gonzales n’est pas légitime.

Bref, ça se tire dans les lattes et ça chipote sur des procédures. En attendant, il y a des questions importantes pour la commune en suspend. Notamment des questions de taxes et de budget. Et la mise en place aussi d’un système de solidarité entre les citoyens en cette période de pandémie.