Anderlecht : une kalachnikov et un kilo de cannabis retrouvés lors de plusieurs perquisitions

Le 9 juin dernier, plusieurs perquisitions ont été menées dans le quartier de la place du Conseil à Anderlecht, par la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) au cours desquelles des drogues, 10.000 euros en liquide ainsi qu’une arme de type Kalashnikov et des munitions ont été retrouvés. Un kilo de cannabis a été saisi ainsi que du matériel de fabrication. Deux personnes ont été placées sous mandat d’arrêt.

"La recherche locale de la zone de police Zuid mène depuis 2020 une enquête sur des actions suspectes sur la place du Conseil à Anderlecht", indique la zone dans un communiqué. À l’occasion d’une enquête sur une personne "connue pour la vente de la cocaïne", une observation a été organisée et il est apparu que "les actions suspectes ont eu lieu sur la place du Conseil. Suite à ces découvertes, plusieurs personnes ont pu être identifiées et la police a eu un aperçu d’un certain nombre de lieux où des drogues auraient été conservées."

Une première intervention a eu lieu le 27 mai, conduisant à l’arrestation d’un premier suspect. "Une perquisition a suivi le 31 mai, au cours de laquelle de la drogue et de l’argent ont été trouvés. Les jours suivants, quelques suspects se sont spontanément offerts à la police."

Le 9 juin, place cette fois à plusieurs perquisitions simultanées qui ont permis de clôturer le dossier.