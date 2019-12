Anderlecht: une école maternelle et primaire saccagée et un professeur molesté la nuit dernière

Une école maternelle et primaire a été saccagée cette nuit à Anderlecht. Le parquet de Bruxelles confirme une information de nos confrères d'RTL-Tvi.

Un professeur qui se trouvait sur place s'est fait molester par 5 personnes. Sa voiture a été volée et retrouvée un peu plus loin.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Bruxelles pour vols avec violence et menaces et destruction de mobilier. Le laboratoire est descendu sur place pour relever des traces dans le véhicule et l'école.

Plusieurs classes ont été saccagées, la porte du secrétariat forcée, des extincteurs vidés.

L'institut Saint-Vincent est fermé ce matin. Il est fréquenté par plus de 400 élèves.

Les professeurs ont prévenu les parents tôt ce matin et sont en train de tout remettre en ordre.

Les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés.