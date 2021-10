Anderlecht : un concours d’architecture pour la rénovation de la place de la Vaillance

La place de la Vaillance, une des plus emblématiques d’Anderlecht, va être rénovée. Mais avant, la commune a décidé de lancer un concours d’architecture : le point a été adopté jeudi soir lors du conseil communal.

"L’ambition est de doter le centre de la commune d’un espace public de qualité, accessible à toutes et tous, accueillant, moderne et moins minéral", indiquent les autorités. Le projet est piloté par l’échevine des Travaux publics et de la Mobilité, Susanne Müller-Hübsch et le bourgmestre Fabrice Cumps. "Cette grande opération permettra par ailleurs de mettre en valeur le patrimoine architectural situé autour de la place. Le périmètre concerné par ce concours comprend la place entre le métro Saint Guidon, la Collégiale, le Béguinage, la rue Aumale, la maison d’Erasme et la rue

Wayez."

Dépôt de permis à l’automne 2022

L’appel à projet sera lancé aux architectes et bureaux d’architectes précise la commune "avec comme date butoir de dépôt d’un permis d’urbanisme à l’automne 2022. Les lauréats du concours seront sélectionnés parmi les cinq derniers finalistes. Ce sont eux qui travailleront sur les plans finaux en collaboration avec le maître architecte de la Région bruxelloise".

Dans un communiqué, les autorités précisent que les habitants du centre seront invités à participer au développement du projet, leurs suggestions sont donc attendues. La rénovation de la place suivra la réhabilitation de la rue Wayez actuellement en cours.

Rappelons aussi qu’un projet de création d’un parking souterrain sous la place est à l’étude. L’enquête publique a eu lieu il y a quelques semaines.