Anderlecht: les parents exigent une rue scolaire "nos enfants méritent un environnement sûr et sain"

Environ 50 parents et enfants de la Steinerschool Brussels et de la SNI ont occupé une partie de la rue Chant d’Oiseaux pour réclamer une rue scolaire ce jeudi matin.

L’action était d’ordre symbolique, les enfants et parents ont occupé une partie de la voirie sans entièrement la bloquer. Les participants ont distribué des dépliants explicatifs sur les rues scolaires. Ces rues fermées à la circulation pendant les heures d’affluence lors de l’arrivée et le départ des enfants. Les jeunes manifestants ont décoré la rue de banderoles et ont dessiné à la craie sur le sol leur rue scolaire idéale.

"Il y a beaucoup de situations dangereuses qui se produisent autour de l’école. Des centaines de voitures, chaque matin empruntent la rue devant l’école de mes enfants. Ils sont donc aussi exposés aux gaz d’échappement. Cette situation est très néfaste pour la santé des enfants" explique Geert De Cock, l’un des parents organisateurs de l’action. Cette volonté de transformer la Chant d’Oiseaux en rue scolaire n’est pas neuve. Les parents espèrent que leur message soit entendu par la nouvelle majorité PS-Ecolo : "l’ancienne majorité n’était pas très enthousiaste mais avec cette nouvelle majorité, on espère que des initiatives soient prises. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’y ait un accident. Nous voulons des mesures concrètes pour améliorer la situation " argumente le parent.

Les parents proposent un plan concret

Au cours des derniers mois, les parents du groupe de travail sur la mobilité de la Steinerschool à Anderlecht ont élaboré une proposition d’une rue scolaire dans la rue Chant d’Oiseaux et l’avenue des Millepertuis. Au début et à la fin de la journée d'école, les voitures ne pourront plus entrer dans les deux rues. Comme alternative, les parents qui viennent à l’école en voiture peuvent se garer un peu plus loin dans l’avenue du Soldat Britannique ou déposer leur enfant en toute sécurité dans une zone "kiss & ride".