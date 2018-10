Anderlecht: les deux dirigeantes de Sterop et Sterop Overseas acquittées par la Cour d'appel

Sophie Eykerman et sa mère avaient été condamnées en Première instance à deux et trois ans de prison avec sursis du chef de trafic de drogue et infraction à la législation sur les médicaments.

Sterop est une entreprise pharmaceutique familiale installée de longue date à Anderlecht. Les responsables des deux branches de Sterop ont été poursuivies pour avoir, en 2007 et 2008, vendu des pilules d'éphédrine à un Mexicain soupçonné de trafic de drogue.

C'est en connaissance de cause que Sterop aurait exporté les pilules servant à fabriquer de la métamphétamine, une drogue de synthèse.

Le parquet reprochait également aux deux dirigeantes de Sterop d'avoir importé des médicaments chinois, de les avoir reconditionnés avec un emballage Sterop avant de les expédier en Libye.

A l'exception d'une infraction mineure, la Cour a déclaré l'ensemble des préventions non établies. Pour la prévention retenue, la responsable de l'entreprise anderlechtoise a bénéficié d'une simple déclaration de culpabilité.

Entretemps, la firme Sterop a vu sa licence d'exportation en dehors de l'Europe suspendue. C'est donc le soulagement pour les 140 employés, d'autant que ce n'est pas la première fois que Sterop avait maille à partir avec la justice.