Anderlecht: le président des logements sociaux appelle à voter PS dans un courrier aux locataires

C’est une lettre au contenu politique interpellant qui a été adressée à des habitants des logements sociaux anderlechtois. L’auteur du courrier, c’est Guy Wilmart (PS), conseiller communal et président du Foyer anderlechtois, la société qui gère les logements sociaux dans cette commune.

Le courrier ne traite pas de thèmes locatifs ou liés au patrimoine de la société mais des élections de ce dimanche 26 mai. Concrètement, Guy Wilmart invite les locataires à voter pour le Parti socialiste. Que dit le texte précisément ? « En tant que président du Foyer anderlechtois, j’ai toujours été à vos côtés pour défendre des logements sociaux de qualité, bien entretenus et avec des espaces communs soignés », écrit en préambule Guy Wilmart qui enchaîne sur l’échéance électorale à venir et « les enjeux […] importants ». « En cinq ans au gouvernement fédéral, la droite a montré que quand elle était au pouvoir, ce sont toujours les plus faibles qui subissent. » « Le PS défend ceux qui en ont besoin (NDLR: de droits). C’est pour ça que je vous invite à voter pour ses représentants », enchaîne Guy Wilmart.