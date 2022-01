Anderlecht : le CPAS octroie une aide financière jusqu'à 500 euros pour les étudiants majeurs

Pour soulager la situation financière des étudiants majeurs bénéficiant d’un revenu du CPAS d’Anderlecht, ce dernier a décidé, en ce début d’année, de leur octroyer une aide financière exceptionnelle.

Cette aide sera de 500 euros "pour les étudiants bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide équivalente au revenu d’intégration sociale qui sont isolés ou qui ont une famille à charge." Elle sera de 300 euros "pour les étudiants bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide équivalente au revenu d’intégration sociale qui cohabitent."

"Les mesures récentes adoptées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 accentuent indirectement les difficultés financières de nombreux étudiants. En effet, les restrictions imposées au secteur de l’événementiel et au secteur de l’Horeca poussent de multiples entreprises à diminuer voire à arrêter l’engagement d’étudiants. Privés de leur travail et du revenu qui en découle, de nombreux jeunes ne sont alors plus en mesure de faire face à leurs frais de scolarité ou encore à leurs achats quotidiens", indique le CPAS d’Anderlecht dans un communiqué.

Le président du centre public d’action sociale, Mustapha Akouz (PS) indique d’un montant total de 360.000 euros a été débloqué pour financer ces aides destinés à près de 900 jeunes anderlechtois.

"Cette mesure complète les initiatives mises en place par le CPAS d’Anderlecht depuis le mois d’avril 2021 en faveur des jeunes anderlechtois (achat de vélo, abonnement vélo, pass train, etc.). Certaines d’entre elles seront prolongées jusqu’au 31 mars 2022", ajoute le CPAS.