Anderlecht : le bruit, la poussière et une rénovation qui traîne au Peterbos

Cela fait près de deux ans maintenant que le chantier de rénovation du bloc 16, dans la cité du Peterbos à Anderlecht a commencé. Des travaux d’isolation intérieure et extérieure auxquels s’ajoutent le remplacement des châssis, l’installation de nouvelles terrasses et la mise aux normes de sécurité de l’ensemble du bâtiment. Un chantier de près de six millions d’euros dont les habitants des 114 appartements ne voient pas le bout. Nous en rencontrons quelques-uns au pied de la tour. Des habitants excédés par leurs conditions de vie, dégradées encore par les règles sanitaires qui les obligent à passer plus de temps encore à l’intérieur des logements.

Derrière la cloison de bois, c’est chez mon voisin Les travaux sont loin d'être terminés, comme en témoigne cette cloison qui sépare deux appartements - © Tous droits réservés Une habitante nous invite à découvrir l’état de son appartement. Les nouveaux châssis ont été posés la semaine dernière et en principe, nous dit-elle, le logement doit être à nouveau habitable le lendemain. Mais un simple coup d’œil permet vite de se rendre compte que cela ne sera pas possible. Un panneau de bois sépare la cuisine de l’appartement voisin. Les radiateurs trônent désormais au milieu du salon. Son voisin de palier nous interpelle depuis le couloir. "Regardez le plan des travaux. Il y en a partout et rien n’est terminé. Résultat nous vivons depuis des mois dans un chantier permanent. Même la sortie de secours n’est plus accessible."

Il aurait fallu reloger ailleurs les locataires pendant les travaux Quand tout sera fini, on sera bien, mais en attendant.... - © Tous droits réservés José Garcia, du syndicat des locataires dénonce aussi la mauvaise organisation du chantier. "On invoque le covid, le confinement pour expliquer les retards mais vu l’ampleur des travaux, il aurait fallu reloger les locataires ailleurs". Car la situation devient carrément explosive, selon José Garcia. "Avec le bruit, la poussière et les tensions liées à la crise sanitaire, les gens n’en peuvent plus." "Cela traîne effectivement" reconnaît Cédric Mahieu, le directeur général de Comensia, la société immobilière de service public qui gère l’immeuble de logements sociaux. "Il s’agit de gros travaux qui prennent plus de temps que prévus. Il y a eu le confinement, l’interdiction de travailler, les ouvriers qui doivent être placés en quarantaine. Par ailleurs. IL y a par ailleurs de réels problèmes de coordination de chantier dont nous devons parler avec l’entrepreneur pour trouver des solutions".

La société promet des réductions de loyers pour troubles de jouissance Dans les prochains jours, la commune d’Anderlecht jouera les médiateurs entre le propriétaire et des représentants des locataires, dont José Garcia :" Avant toute rénovation, on veut que les sociétés immobilières informent correctement les locataires, leur communiquent un calendrier précis et leur permettent d’émettre un avis sur le fait de rester ou non dans leurs appartements pendant les travaux". Il avance qu’elles peuvent être soumises à l’obligation de reloger les locataires quand les chantiers sont trop lourds.