Anderlecht: le bourgmestre Éric Tomas fait le point sur les incidents à Peterbos

Après les agressions de policiers, d’agents de la Stib et de journalistes par des bandes de jeunes, le climat semble toujours électrique dans la cité du Peterbos à Anderlecht. Éric Tomas, bourgmestre PS d’Anderlecht en région bruxelloise revient sur ce qu'il se passe dans sa commune.

Le site du Peterbos connait depuis plusieurs mois des incidents violents. Pour répondre aux demandes de la population, les contrôles de police ont été intensifiés en novembre. Un des problèmes principaux, celui d’une bande de jeunes qui essayent de faire la loi sur le site et qui sont liés en grande partie au trafic de drogue dans ce quartier.

Khalid, qui a vécu dans le quartier pendant 20 ans et qui est aujourd’hui coordinateur de maisons de jeunes décrit l’isolement de ce quartier. "Peterbos est un quartier social avec des tours. On peut voir ça un peu comme une cité à la française. 18 blocs de logements sociaux avec tous les problèmes qu’on peut y rencontrer, mais pas seulement. Il y a aussi des choses très positives, mais ça reste des logements sociaux avec des gens qu’on dit précarisés."

Le coordinateur parle également d'un manque cruel de moyens qui pourraient pourtant permettre de répondre aux besoins du quartier.

Peterbos, une cité française?

Pour Éric Tomas, tout revoir dans ce quartier n'est pas la solution : "Moi j’ai connu la création de ce quartier dans les années 60 et tout le monde voulait venir habiter là parce que c’était un quartier aéré, moderne, vert, etc.".

Pas question de définir le Peterbos comme d'une cité "à la française". Le bourgmestre reconnait qu'un grande partie de la population est "en difficulté". "Pour le moment, nous sommes occupés avec des opérations policières, mais nous avons demandé au gouvernement bruxellois de pouvoir faire un contrat de quartier au Peterbos. C’est la première fois qu’un contrat de quartier sera fait sur un ensemble de logements sociaux."

Responsabilité partagée

Autre souci : le manque de lieux qui permettent un encadrement et le bon fonctionnement d'une vie sociale dans le quartier. Ce à quoi s'ajoute le sentiment partagé pour beaucoup de jeunes qui estiment qu'il n'y a rien pour eux dans ce quartier bruxellois. "Ils n’ont pas totalement tort. Il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont peut-être pas adaptées à tous les jeunes non plus. Ici, l’éducation se fait principalement dehors, c’est clair et net. Il y a beaucoup de familles nombreuses avec des enfants, les appartements ne sont pas tout le temps adapté, donc il est clair que vu le site aussi — c’est un grand parc — on a tendance à être plus dehors qu’à l’intérieur", explique Khalid.

Éric Tomas concède que les contrôles de police ont provoqué certains des heurts qui ont eu lieu dans le quartier du Peterbos. Une solution qui ne serait donc pas optimale. Il se défend également "j’en ai un peu marre d’entendre à chaque fois que c’est la faute des pouvoirs publics parce qu’on n’a pas fait assez de ci, pas assez de ça. Ce n’est pas la faute des pouvoirs publics qu’un certain nombre d’enfants ne soient pas du tout contrôlés".