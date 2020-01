Anderlecht: le bourgmestre Eric Tomas annonce son départ ce jeudi

Selon nos informations recoupées à bonnes sources, le bourgmestre d Anderlecht Eric Tomas (PS) annoncera ce jeudi soir, lors du conseil communal, qu'il lance la procédure en vue de son départ à la tête de la commune, au travers d'un courrier de démission.

La prestation de serment de son successeur, Fabrice Cumps (PS), entre les mains du ministre-président régional, devrait intervenir avant le prochain conseil communal anderlechtois, fin février.

Conseiller communal depuis 1982, Eric Tomas, 71 ans, a été bourgmestre à partir de 2012, réélu en 2018. Il avait plusieurs fois annoncé qu'il n effectuerait pas un mandat complet, sans jamais préciser la date de son départ.

Eric Tomas a également été membre du gouvernement régional (entre 1995 et 2004), du gouvernement de la Communauté française (1993 à 1995) mais aussi député bruxellois (depuis 1995) et président de l'assemblée. Il a également siégé à la Chambre entre 1985 et 1995.

Fabrice Cumps futur bourgmestre, c'est Guy wilmart qui devrait reprendre le mandat d'échevin laissé vacant. Lotfi Mostefa devrait alors être désigné à la tête du Foyer anderlechtois.