Anderlecht : gratuit, c'est vraiment pas cher !

C’est un magasin pas comme les autres. Un magasin où tout est gratuit. Pas question pour autant de tout rafler en une seule visite : vous ne pouvez prendre qu’un objet par jour. Par contre, il n’y a pas de limites à ce que vous pouvez donner.

"Avec la crise du COVID, je me suis rendu compte que pas mal de gens restaient chez eux et ne voyaient plus personne. Le seul moment où ils croisaient encore du monde, c’était quand ils faisaient leurs courses. Alors, je me suis dit que ce serait une bonne idée de créer un magasin où l’on pourrait se rencontrer sans forcément devoir dépenser des sous. L’idée était née ! "

Joyeux bric-à-brac

Celui qui s’exprime ainsi, c’est Léo Fernandez. Cet étudiant en tourisme et événementiel devait faire un stage. Et il a eu l’idée de faire de ce magasin son stage. C’est pourquoi ce projet, qui a ouvert ses portes ce lundi, fermera le 26 juin. Pour le réaliser, Léo a fait appel à Circularium, une asbl qui cherche à promouvoir l’économie circulaire. C’est Circularium qui lui a fourni le local, un ancien showroom automobile, et prend en charge les frais de gestion du projet, grâce à un coup de pouce de la VGC, la Commission communautaire flamande.

Pour amorcer la pompe et trouver les objets à donner, Léo a fait le tour de ses amis, de sa famille et de divers organismes : la commune, mais aussi Oxfam, l’ancien occupant des lieux. Le résultat est un joyeux bric-à-brac où se côtoient livres en tous genres, objets de décoration d’un goût parfois exquis, quelques vêtements, DVD, jouets, ustensiles de cuisine et même une canne à pêche. Du moins, la canne à pêche était là mercredi, le jour de notre visite. Peut-être a-t-elle déjà trouvé un nouveau propriétaire depuis lors…

"On est payés en mercis"

Lundi, premier jour d’ouverture, le magasin a reçu une quinzaine de visiteurs. Mardi, ils étaient déjà une quarantaine. Depuis, le bouche à oreille et quelques sujets dans les médias aidant, le lieu semble avoir pris son rythme de croisière. Les visiteurs ne viennent pas seulement prendre tel ou tel objet, ils viennent aussi en donner. Comme l’objectif est non seulement de faire circuler les objets, mais aussi de recréer du lien entre les habitants du quartier, celles et ceux qui donnent peuvent laisser des petits mots auxquels celles et ceux qui prennent peuvent répondre. Et Léo ouvre une grande boîte remplie de papiers de toutes les couleurs : tous les mercis laissés par les visiteurs. Comme il l’explique : "On est payés en mercis".

Si vous voulez donner des objets, sachez qu’il y a quelques conditions. Il faut que ce que vous donnez soit en bon état, propre, pas dangereux (Léo a dû refuser un hachoir format géant : "Je ne me voyais pas proposer un objet qui aurait pu blesser quelqu’un") et complet. Autant dire que si vous voulez donner un puzzle, préférez-en un à 100 pièces plutôt qu’à 1000 : ce sera plus facile pour les compter.

Le site du magasin gratuit, c'est ici !