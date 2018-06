Anderlecht: des gardiennes de la paix violemment agressées après le match Belgique-Tunisie

Quatre gardiens de la paix, trois femmes et un homme, de la commune d'Anderlecht ont porté plainte. Samedi dernier, ils ont été agressés verbalement et physiquement à l'issue de la rencontre de Coupe de Monde Belgique-Tunisie.

Les faits se sont produits vers 20 h, non loin du Parc Astrid, le stade du Sporting d'Anderlecht. Alors que deux gardiennes de la paix patrouillaient le long de l'avenue Théo Verbeeck, elles ont été prises à partie par des supporters des Diables. L'une des gardiennes de la paix, interrogée par la RTBF, raconte: "Nous étions en mission de 20 h à 23 h lorsqu'un groupe de supporters, au nombre de six, a commencé à nous interpeller. Au départ, nous pensions qu'ils s'adressaient à d'autres personnes. Mais ils nous visaient moi et ma collègue." Les insultes fusent rapidement, d'après notre interlocutrice. "Ils ont commencé à dire: "Nique la Tunisie, nique le Maroc. On va vous violer, vous tuer!""

De multiples coups, des insultes racistes

Les mots sont durs. Une des gardiennes se dirige vers les supporters pour amorcer la discussion et tenter d'apaiser la situation. En vain. "Je vais à leur rencontrer et je leur demande pourquoi ils nous insultent. Face à moi, il y avait trois hommes et trois femmes. Un des hommes m'a dit: casse-toi sinon je vais te frapper! Je lui ai demandé s'il allait vraiment oser frapper une femme. Ma collègue est arrivée, pour me protéger. Mais les insultes et les menaces ont continué." Jusqu'au moment où la collègue est frappée, au niveau du cou. "Moi, j'ai reçu un coup à la jambe. Nous sommes tombées toutes les deux", poursuit la gardienne.

Sous le choc, elles parviennent à se relever et tentent d'appeler la police. Pendant ce temps, les agresseurs prennent le large, à pied. "Moi, j'ai voulu filmer les agresseurs avec mon téléphone, pour avoir une preuve, pour pouvoir les identifier. En voyant cela, un des agresseurs a fait demi-tour et est revenu vers nous. Il a alors commencé à littéralement tabasser ma collègue. Ils s'y sont même mis à deux." Deux autres gardiens de la paix arrivent sur les lieux. Ils sont également pris à partie, verbalement et physiquement.