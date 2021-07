Anderlecht : De l’humour plutôt que des sermons pour décourager le nourrissage des pigeons

La question se pose dans toutes les grandes villes : comment contrôler le nombre de pigeons ? Ils sont nourris par les habitants qui croient bien faire en leur distribuant les restes de pains mais qui contribuent ainsi à leur prolifération dans les centres urbains.

A Anderlecht, après avoir mené des campagnes d’affichage sur le territoire communal, les autorités ont changé de tactique et mise désormais sur l’humour et la sympathie, distillés par les deux marionnettistes comédiennes de la compagnie "Oh mon amour".

Pendant tous les week-ends de l’été, elles tenteront de sensibiliser les habitants dans les espaces publics de la commune en engageant la conversation sur un mode facétieux et avec un inimitable accent brusseleir. "Il ne faut pas nourrir les pigeons, … Mais pas les écraser non plus, hein ! "