Anderlecht : arrestation d'un suspect après un vol à main armée en 2019

L’un des trois suspects d’un vol à main armée, commis le 5 août 2019 dans un cabinet vétérinaire à Anderlecht, a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. L’individu a été appréhendé le 13 juillet dernier suite à une enquête de la section "biens" de la zone de police Bruxelles-Midi. Elle avait notamment diffusé des images de caméras de vidéosurveillance qui ont permis l’identification du suspect arrêté.

Trois individus armés et masqués avaient pénétré, le 5 août 2019, dans un cabinet vétérinaire situé boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht. Ils avaient attaché la victime avec des liens en plastique puis avaient dérobé des cartes de banque, un GSM et une montre. La trace des auteurs a été retrouvée le lendemain des faits lorsqu’ils ont tenté d’utiliser les cartes bancaires dans un snack. La police a alors saisi les images de caméra de vidéosurveillance de cet établissement et les a fait diffuser par les médias. Les informations récoltées suite à cet appel à témoins ont permis l’identification d’un suspect.