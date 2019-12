Andenne : une mère et son enfant tombés dans la Meuse, par manque de sécurisation?

Une maman et son petit garçon de 3 ans sont entre la vie et la mort ce matin. Dimanche soir, vers 18h30, ils sont tombés dans les eaux glacées de la Meuse à Andenne alors qu’ils marchaient sur le chemin de halage. Ce sont des riverains alertés par les cris qui ont appelé les secours. Un riverain a même sauté à l’eau pour tenter de sauver la femme et son enfant avant l’arrivée des pompiers mais il a dû rebrousser chemin.

Olivier Gonze, Capitaine à la zone de secours NAGE, a ramené le petit garçon sur la rive. Il explique que "l’enfant a été sorti en premier de l’eau et les manœuvres de réanimation ont été lancées. La maman est restée 20 minutes de plus dans l’eau parce que le courant était fort."

Une eau froide a six degrés qui a provoqué des hypothermies et des arrêts cardio-respiratoires. Leurs cœurs ont redémarré mais la maman et son enfant sont encore ce lundi matin dans un état critique.

Pas de barrière

Sur les circonstances, tout est encore très flou. Le parquet est descendu sur les lieux et une enquête est en cours. La piste accidentelle est privilégiée. Il semble que la maman et son enfant ont emprunté le chemin de halage pour rentrer chez eux un peu plus loin. Il faisait très sombre. Des voix s’élèvent d’ailleurs pour critiquer le manque de sécurisation de ce chemin de ce halage en termes d’éclairage mais aussi de barrières de sécurité.

Une critique que balaye le bourgmestre d’Andenne, Claude Eerdeckens. "Il s’agit d’un Ravel géré par la Région Wallonne et je vois mal demain la Région devoir éclairer les quais de halage. Il faut être prudent en toutes circonstances." Claude Eerdeckens qui renvoie donc la balle à la Région Wallonne.