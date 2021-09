Andenne : un hôtel propose de passer une nuit à l’usine

La société Pegard Productics ouvre ce 1er octobre un hôtel de 37 chambres au sein même de son usine de production à Andenne.

Depuis 1937, l’entreprise produit des pièces de grandes tailles et réalise de la maintenance de machines-outils. Au fil des années, toute une aile de l’usine, où se trouvait un bureau d’étude est des ateliers électriques, a progressivement été désertée par les travailleurs. Il s’agit d’un espace de 2500m² que le groupe Ogepar, propriétaire de Pegard depuis 1997, n’a jamais voulu abandonner.

"Il y avait toutefois une demande du groupe de trouver des solutions pour pérenniser le site et rendre une fonction à ces espaces inutilisés", explique Nicolas Schifflers, directeur général du Pegard Hotel. L’idée d’un hôtel ne semblait pas la plus évidente, mais il faut rappeler qu’il n’existe actuellement aucune offre hôtelière dans le centre d’Andenne. "Il y a 8000 emplois à proximité directe, et pas mal d’entreprises, qui logent régulièrement des gens à Huy et Namur." Le Pegard Hotel vise donc principalement une clientèle orientée business (il y a deux salles de conférences), mais ses concepteurs comptent aussi sur une collaboration avec les acteurs touristiques locaux pour remplir les chambres le week-end.