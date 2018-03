Andenne: un camion de pompier transformé en oeuvre d'art urbain par des étudiants

C'est une oeuvre d'art urbain très originale qui sera inaugurée ce vendredi soir, à Andenne, Place des Tilleuls.

Cette création inédite, c'est un vieux camion de pompier, entièrement repeint et décoré en seulement 5 jours par des étudiants en "Architecture Transmedia" de la Haute Ecole Albert Jacquard de Namur. En résumé, le "Transmedia", c'est raconter une histoire sur différents médias et utiliser les spécificités de chacun d'eux pour proposer une expérience globale à son public.

Via différents médias et les nouvelles technologies, le public pourra découvrir l'histoire de cette ancienne autopompe du service incendie d'Andenne, ainsi que des témoignages de personnes sauvées par les pompiers d'Andenne.

Fab Lab, partenaire high-tech

Partenaire du projet: le laboratoire de fabrication de la Ville d'Andenne. Grâce à des outils de haute technologie, comme des découpeuses laser, des stagiaires y ont par exemple fait des pochoirs utilisés ensuite pour repeindre le camion.

Autre collaborateur: le Centre de compétences Technobel. L'asbl dispense des formations en Technologies de l'Information et de la Communication. Grâce aux nouvelles technologies, le camion métamorphosé en oeuvre d'art urbain connaîtra une seconde vie. Via un code "QR" et une application spécifique, le public pourra découvrir l'histoire du camion, ses interventions sur le terrain, pendant près de 40 ans. L'application offrira aussi une série d'informations telles que des témoignages de personnes sauvées par les hommes du feu ayant utilisé le véhicule. Les nouvelles technologies offriront même au public un jeu virtuel mettant en scène le camion de pompier.

Le projet pluridisciplinaire, participatif, pédagogique et artistique rend donc aussi hommage aux pompiers. "Cela nous fait vraiment plaisir", nous a confié Olivier Gonze, capitaine au poste de secours d'Andenne.

Original et insolite, le projet est financé par la Ville d'Andenne, à hauteur de 15.000 euros.