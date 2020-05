Andenne reporte la rentrée des maternelles au 8 juin, et pique au passage la Fédération

La nouvelle ne vous aura probablement pas échappé, du moins si vous avez des enfants à charge : les cours reprendront d’ici peu dans les cycles inférieurs. Le 02 juin pour les maternelles ; le 08 pour l’ensemble des primaires. Décision émanant de la tutelle, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les communes ayant la responsabilité et la main pour organiser le tout, au mieux de leurs possibilités et leurs moyens.

Dans le cas d’Andenne, cette reprise décidée il y a à peine 24 heures, met en exergue "une attitude très variable dans le temps" de la part de la Fédération.

"A l’instigation du Nord du Pays, commentent ainsi les autorités locales par voie de communiqué, la Fédération Wallonie-Bruxelles étant d’une certaine façon aux ordres de la "Mère Flandre", voilà maintenant qu’elle ouvre sans conditions l’ensemble des écoles de son ressort. Et il n’est plus prévu dorénavant de distanciation sociale, ni de port de masque imposé…"

Incrédules et saumâtres, les membres du Collège poursuivent : "Comment comprendre que les règles de sécurité qui étaient valables jusqu’au 29 mai inclus ne le soient plus le 2 juin prochain ? Les syndicats d’enseignants ont condamné la position du Gouvernement de la FWB et on peut les comprendre."

Raison pour laquelle l’autorité compétente pour les écoles d’Andenne a décidé de postposer la réouverture des établissements pour tous les élèves au 8 juin. Afin de peaufiner et mettre en place l’organisation des équipes et les aménagements requis, "pour garantir la sécurité sanitaire des enfants et enseignants. Notre priorité", concluent-ils.

Cependant, cette rentrée n’étant pas obligatoire, les parents désireux (ou pas) de remettre leur enfant à l’école sont invités à se positionner et à le faire savoir d’ici mardi. Le 02, donc.