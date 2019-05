Andenne obtient quatre millions supplémentaires pour financer son « Phare » culturel

Il s'agit d'un projet de réaménagement complet de l'ancienne école normale d'Andenne grâce à des fonds européens. Quatre millions pour l'émergence d'un pôle culturel (dont le nom de code est le « Phare ») en plein centre-ville, au bout de la nouvelle promenade des ours.

Dans ce bâtiment entièrement rénové, on trouvera une bibliothèque, l'Office du tourisme, un musée de la céramique et, au dernier étage, un espace dédié à l'enfant de Sclayn et à la Préhistoire.

La rénovation est d'autant plus ambitieuse qu'elle conservera, au rez-de-chaussée, l'ancienne piscine Art déco de l'école normale d'Andenne. Une rareté en Wallonie, où il ne reste que trois bassins de cette époque. Plus question de s'y baigner, par contre. Ce sera le décor de la nouvelle bibliothèque.

Les travaux sont coûteux : 10 millions d'euros. La ville d'Andenne avait déjà décroché la moitié du budget auprès des fonds européens Feder 2014-2020. Et ici, quelques mois avant la fin du programme, la bonne nouvelle est venue du gouvernement wallon, qui distribue les fonds européens : Andenne obtient quatre millions supplémentaires. Ce qui permettra à coup sûr de financer et de terminer le bâtiment, dont l'inauguration est annoncée à la fin de cette année.