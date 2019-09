Andenne : la carrière de Gore va fournir les pierres du nouveau pont des trous de Tournai - © Tous droits réservés

Carrière : le pont des trous se prépare à Andenne - JT 13h - 26/09/2019 Le travail bat son plein à la carrière de Gore, à Andenne. On est en train d'y tailler des pierres qui serviront à la construction du nouveau Pont des Trous à Tournai. Mais c'est donc bien à Andenne que ça se passe pour le moment. Les opérations vont prendre un an et demi minimum ?!