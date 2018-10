Andenne 2018: Claude Eerdekens rempile avec PSD@

Claude Eerdekens a remporté une nouvelle majorité absolue aux élections communales d'Andenne avec sa nouvelle liste, le PSD@. Âgé de 70 ans, Claude Eerdekens est le plus ancien bourgmestre de Wallonie, en place depuis 1972. Il a récolté 3397 voix de préférence. Le PSD@ 52,52% des voix et 17 sièges.

Cette majorité absolue, c'est une victoire pour Claude Eerdekens qui, après l'affaire Publifin, avait voulu se distancier du PS. Claude Eerdekens qui annonce que cette mandature sera la dernière. "Cette fois, cela sera la dernière et après je laisserai la place aux jeunes" a-t-il déclaré. Le PSD@ remporte la majorité absolue devant AD&N qui obtient 9 sièges et 30,75% des voix et le MR, 3 sièges et 12,03% des voix, les deux partis qui se retrouveront donc dans l'opposition.