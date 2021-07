Ancienne décharge publique, le fort de Saint-Héribert est sorti de son tombeau d’ordures

Peu de vestiges des deux grandes guerres mondiales ont été aussi maltraités que le fort de Saint-Héribert, réduit à l’état de décharge publique pendant des dizaines d’années.

"On l’appelait le fort oublié, rappelle Françoise Legros, la présidente de la Fondation chargée de valoriser ce patrimoine militaire. En 2013, quand mon père a racheté le terrain, on ne voyait même plus l’entrée du fort. Tout était enseveli sous des tonnes d’ordures." Seuls quelques spéléologues audacieux se glissaient encore à l’intérieur en empruntant d’improbables boyaux.

Avec des bouts de ficelles et quelques dizaines de bénévoles, le nouveau propriétaire décide d’extirper le fort de son sarcophage de déchets. A la grue, à la pelle, à la main, il faut excaver des centaines de mètres cubes. "On a trouvé absolument de tout : des voitures, des machines à laver, des cuisinières, des pneus, des gravats…"

Environ 1000 visiteurs chaque année

Les premiers visiteurs sont accueillis en 2014, après quelques mois de travaux seulement. Et depuis lors, le fort de Saint-Héribert ouvre chaque deuxième week-end du mois, de mai à septembre. "Nous accueillons environ 1000 visiteurs chaque année, se réjouit Françoise Legros, très fière de présenter le petit musée récemment aménagé dans un conteneur à l’entrée du fort. Il est rempli de pièces que nous confient des familles de la région. Ce sont souvent des enfants dont le papa a connu le fort durant la seconde guerre mondiale. Ils nous apportent des photos, des médailles, des lettres… C’est très émouvant."

La visite de l’intérieur du fort apporte peu de surprise. Le fort de type Brialmont, construit entre 1888 et 1992, est un gigantesque triangle de 300 mètres de côté, composé de longs couloirs et de quelques grandes salles pour abriter les soldats (200 durant la première guerre mondiale et 400 durant la seconde). On est loin des musées très aménagés comme Eben Emael ou Loncin. Mais à Saint-Héribert, quelques guides bénévoles font oublier l’absence de mise en scène.