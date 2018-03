Amnesty distribue des sifflets pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

Amnesty International Belgique a entamé mercredi, à la veille de la journée internationale de la femme, la distribution de 10.000 sifflets ainsi que des dépliants pour stimuler les victimes ou témoins d'agressions à caractère sexistes à dénoncer ces violences.

Cette distribution, qui a commencé mercredi auprès des députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se poursuivra jeudi dans les stations du métro bruxellois, les bus des TEC ainsi que dans plusieurs gares de Wallonie.

"Diverses études montrent qu'une écrasante majorité de femmes a déjà vécu du sexisme dans l'espace public. Leur déplacement devient souvent un calvaire et nous considérons qu'il s'agit d'une atteinte à leur liberté de se déplacer en toute sécurité", dénonce Valérie Michaux, responsable des campagnes d'Amnesty International.

"Il est temps d'agir et de prendre les mesures qui s'imposent pour que les femmes ne se sentent plus en insécurité dans les espaces publics et puissent se déplacer sans risquer d'être insultées ou agressées" a-t-elle ajouté.

Pour symboliser la problématique, l'accoudoir d'un siège d'un bus des TEC ainsi que celui d'un des bancs du parc de Bruxelles ont été affublés d'une main baladeuse.

À l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la RTBF se mobilise et propose une journée spéciale sur La Première, dans ses rendez-vous d’information et une soirée thématique sur La Trois.