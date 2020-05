Aménagements au château de Merode : la commune de Rixensart a reçu près de 300 courriers

L’enquête publique avait été ouverte peu avant le confinement, elle s’est seulement clôturée ce 25 mai. Elle portait sur deux demandes de permis introduites par la fondation Mérode-Rixensart, actuelle propriétaire du château : l’une pour installer dans les jardins une tente événementielle temporaire d’une capacité de 500 personnes et aménager deux parkings pour accueillir les visiteurs, l’autre pour exploiter ce chapiteau. Charles-Adrien de Mérode, l’administrateur de la fondation, n’a pas caché au moment de l’acquisition son intention de faire revivre les lieux, de les rouvrir au public et d’y organiser des événements, en vue de récolter les fonds nécessaires à la rénovation de ce patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Pas question de soirées dansantes jusqu’à quatre heures du matin

Mais le projet de tente et de parking est mal passé auprès de bon nombre de riverains. Sur Facebook et dans la presse, ils ont fait valoir leurs arguments contre ces aménagements. Pour eux, ils vont à l’encontre de la préservation de la biodiversité et du caractère patrimonial du site. De plus, ils risquent de générer des nuisances en termes de mobilité et de bruit. Le nouveau propriétaire rétorque que son projet a été mis sur pied en tenant compte de toutes les normes en vigueur et rappelle, pour ce qui est du bruit, que lui-même et sa famille habitent sur place. "Il n’est pas question de soirées dansantes qui se terminent à quatre heures du matin, assure-t-il. Il y aura sans doute des mariages, mais le type d’événements que nous souhaitons avant tout accueillir sont des séminaires d’entreprises, en semaine". Certains parlent également d’un agenda caché et doutent que les bénéfices de ces événements aillent directement à la rénovation du château.

Rumeurs et spéculations

Le propriétaire avance pour sa part que la durée exceptionnelle de cette enquête et le fait que les habitants n’aient pas pu consulter les documents à l’administration communale pendant le confinement n’ont fait qu’alimenter les rumeurs, les erreurs d’interprétation et les spéculations. Ce sera au collège communal de démêler tout cela. Il doit à présent analyser les quelque 300 courriers de remarques et réclamations qui lui ont été adressés pendant l’enquête. La fondation se dit prête à adapter son projet en fonction de l’avis remis. Notons que ce projet pourrait même être complètement revu sur le fond : avec la crise du Covid-19, le secteur événementiel ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.