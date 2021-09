Ambiance sereine aux fêtes de Wallonie à Namur : 43 interventions policières la première nuit, soit moins que les éditions précédentes

La place Saint-Aubain et plusieurs rues du centre-ville ont attiré du monde dans une ambiance sereine pour la première nuit des fêtes de Wallonie à Namur, a communiqué la zone de police Namur Capitale qui a procédé à 43 interventions.

Cette édition particulière des fêtes de Wallonie à Namur a connu moins de débordements que les précédentes : 43 interventions pour personne dérangeante, tapage, dégradations, vols, bagarres, stationnement gênant?

La zone de police Namur Capitale communique avoir délivré une arrestation administrative concernant une ivresse publique et une arrestation judiciaire concernant une rébellion, six bagarres et huit interventions au poste médical avancé.

Les forces de l'ordre ont observé un esprit festif dans le centre-ville. Du côté des scènes, la place Saint-Aubain a attiré du monde dans une ambiance sereine tandis qu'il y a eu moins d'affluence sur la Place des Cadets, plus excentrée et éloignée du gros des festivités. Aucun incident n'a été rapporté dans les files d'accès aux concerts covid-safe.

Certains endroits du centre-ville (rue de Bruxelles, Place Chanoine Descamps) ont connu une affluence assez importante, nécessitant une déviation de la circulation des véhicules venant de la rue de Fer en cours de soirée vendredi. La rue de l'Ange avait déjà été rendue piétonne, et le sera durant tout le week-end.

"Le secteur HORECA a contribué au bon respect des règles: pas de récipients en verre, heure de fermeture", a conclu la porte-parole de la zone de police Namur Capitale Laurence Mossiat.