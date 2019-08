Alphonse, 81 ans, épuisé, ne trouve pas de repreneur pour son bar

Cela fait un an que le café d’Alphonse et son épouse Renée, situé dans le centre de Namur, est à remettre. Mais sur les 60 candidats qui se sont présentés, aucun n’a repris l’affaire, car le loyer est trop cher. Alors en attendant, Alphonse et Renée continuent de travailler. Il a 81 ans, elle en a 78, et cela devient vraiment difficile pour ce couple qui attend impatiemment la retraite.

Renée et Alphonse attendent impatiemment la retraite - © Tous droits réservés

66 ans de carrière

Situé tout près de la place d’Armes, le café d’Alphonse continue à servir ses habitués. "Je sors ma terrasse tous les matins, je fais ça les yeux fermés. Mais quand on a l’occasion de s’asseoir, on s’assied. Moi personnellement, j’ai beaucoup aimé mon métier. Mais c’est fatigant, je commence en avoir ras le bol. En 66 ans de carrière, je pense avoir bien fait ma part", raconte-t-il, au milieu des orchidées et des bibelots de son bar.

Un travail devenu trop fatiguant pour le couple. Alors les horaires du café ont été adaptés. "Avant, on allait jusqu’à minuit. Maintenant on ferme à 19h. On ferme aussi le dimanche et les jours fériés", précise Alphonse. "Le matin quand je me lève je me dis, olala il faut encore y aller… Et quand j’ai terminé ma journée, je suis vraiment très fatigué".

Andrée, elle, s’inquiète pour la santé de son époux. "Il a déjà fait un AVC, il ne faut pas l’oublier…", dit-elle.