Alost: de nouvelles caricatures de Juifs sur les chars, mais les carnavaliers ne veulent "pas faire mal"

Le carnaval d’Alost persiste et signe. Un an après la polémique sur les chars ornés de caricatures antisémites, de nouvelles figures étaient présentes ce dimanche dans le cortège de la ville flamande. Parmi elles, des sculptures d’hommes avec un schtreimel, le traditionnel chapeau de fourrure des Juifs orthodoxes, sur le char du groupe 'Vismooil'n'. "C’est un petit clin d’œil, on ne doit pas exagérer, on ne veut pas faire tort aux gens, explique un carnavalier. A Alost, on rit avec tout le monde mais on ne veut pas faire mal, ajoute un autre. Eux aussi doivent avoir du respect pour nous", affirme même un troisième.

Les demandes de modération ou même de suppression des chars polémiques n’ont pas été suivies d’effet. Ici, le carnaval et la moquerie ont tous les droits. Le bourgmestre l’a rappelé lors d’une conférence de presse en fin de matinée : "Bienvenue à Alost, la charmante ville de l’humour, de la créativité de la satire et du savoir-faire. Alost est une ville très chaleureuse, ouverte et démocratique. Ce n’est pas une ville raciste ni antisémite."

La presse internationale est bien présente, mais visiblement pas en grand nombre. Elle aura pu constater que la communauté juive n’est pas la seule à récolter des moqueries à Alost : d’autres chars mettent en scène des Asiatiques ou des Noirs. Delphine Boël et Kim Clijsters en prennent aussi pour leur grade. Et peut-être d’autres, à venir ce dimanche après-midi.