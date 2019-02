Allocations familiales à Bruxelles: la réforme opérationnelle pour janvier 2020 ? "Il ne faut vraiment plus traîner"

Dès le 1er janvier 2020, la Région bruxelloise paiera elle-même les allocations familiales. Soit un an après les deux autres régions, Flandre et Région wallonne, qui – elles – s'en chargent déjà. Les montants vont être modifiés à Bruxelles : les allocations s'élèveront à 150 euros par enfant, avec des augmentations à 12 ans et des suppléments sociaux. Ce montant sera de 140 euros pour les enfants nés avant la réforme.

Ça, c'est pour l'accord trouvé à Bruxelles. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun texte n'a encore été voté au Parlement, si ce n'est plusieurs documents purement techniques relatifs au transfert de la compétence.

Aujourd'hui, ni le texte qui organise les nouvelles caisses de paiement, ni même celui qui définit le modèle n'ont encore atterri devant les députés.

Faut-il s'en inquiéter ? "Tout va bien !", martèlent les partis de la majorité. "On travaille pour que tout soit prêt pour le 1er janvier 2020", ajoute Laurent Haquenne pour le cdH.

La rédaction du texte juridique, les consultations, les vérifications... tout cela prend du temps. Mais les deux textes atterriront bien au parlement dans les semaines à venir, nous assure-t-on.

Pour autant, il reste 10 mois et demi. Et dans l'opposition, Ecolo s'impatiente sérieusement. "La Région bruxelloise est super-méga en retard, nous répond Alain Maron. Cela met vraiment en péril le système et sa pérennité. Il faut qu'au 1er janvier 2020 on soit capable de verser ces montants sans erreur."

C'est qu'une fois les textes votés, il faudra encore mettre au point tous les circuits de paiement, l'informatique, les modes de calculs... A la Ligue des Familles, on croise les doigts. "Il faut préparer le tout. Dix mois, c'est encore possible mais il ne faut vraiment plus traîner !"

Et pour éviter un couac de dernière minute, comme ça a été le cas en Wallonie, la Ligue des Familles insiste : toute la procédure doit être testée avant la fin de l'année.

Selon nos informations, à ce stade, une première ordonnance devrait être votée le 27 février au Parlement bruxellois. A savoir le texte qui structure l'organisation, l'administration, les caisses de paiement… des allocations familiales désormais régionalisées. Ensuite, "avant les vacances de carnaval", une deuxième ordonnance atterrirait en troisième lecture au gouvernement bruxellois.