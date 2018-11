Alibaba à Liège ? Une aberration économique et environnementale, contrebalance Vega

On vous en parlait ce mardi : la société Alibaba devrait choisir Liège pour implanter son hub européen. Sauf que ça ne plait pas à tout le monde…

Le monde politique a exprimé sa satisfaction hier, à la suite de l'annonce. Le Premier-Ministre Charles Michel, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer ou le ministre wallon de l'Economie Pierre Jeholet, tous saluaient les potentielles créations d'emploi. Mais d'autres voix s'élèvent, dans un sens opposé. Celle du parti liégeois Vega, notamment. Vega qui parle d'aberration économique et environnementale.

"Aujourd'hui, les riverains de l'aéroport liégeois font déjà face à d'importantes nuisances. Et la venue d'Alibaba amènera sans doute des dizaines d'avions en plus par jour, déclare François Schreuer, le porte-parole de Vega. On a un peu l'impression que Liège se positionne pour accueillir tous les avions qui ne trouvent pas à atterrir ailleurs en Europe (…) On ne sait d'ailleurs toujours pas quel type d'avion va utiliser Alibaba."

Et François Schreuer de poursuivre : "Alibaba, c'est un modèle économique qui consiste à importer massivement des biens manufacturés et produits dans des pays à bas salaire pour dévaster le tissu productif européen. Il y aura des emplois détruits chez nous. De surcroît, nous ne sommes plus très loin de l'époque où ces entrepôts seront complètement robotisés. Combien restera-t-il d'emplois dans dix ou vingt ans ? On ne le sait pas encore mais vraisemblablement moins qu'aujourd'hui."