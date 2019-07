Alhÿs Fiévet, le bébé wallon qui n'existait pas...

Alhÿs Fiévet, Fiévet avec un accent aigu, est née il y a quelques jours, au début du mois de juillet. Ses parents ont pris la direction de l'Administration communale de Soignies pour y reconnaître leur enfant. Mais, hélas, la machine informatique de l'administration n'a pas reconnu l'enfant. En cause, l'accent aigu se trouvant dans le nom du père, que n'a pas voulu reconnaître le système informatique de l'administration.

Pas d'acte de naissance, pas de numéro de registre national, depuis vingt jours

'Fiévet', un nom pour le moins commun, mais avec un accent aigu... La petite différence est passée de génération en génération pour la famille Fiévet, au fur et à la mesure des inscriptions manuscrites ou non, depuis des générations. Mais aujourd'hui l'informatique dit "non"... , le registre national dit que le papa, Benoit Fiévet, n'a pas d'accent aigu sur le nom qui figure au registre national... Et donc, les administration communales qui ont accueilli des générations de la famille Fiévet doivent faire des recherches, mais,... mais, elles sont toutes en sous effectif estival, et donc... La petite enfant n'a toujours pas d'identité légale. Francoise van Roessel sa maman est inquiète : " C'est une situation anormale, nous avons une fille, qui n'a pas d'identité légale. Nous ne pouvons pas avoir accès à une mutuelle, une carte d'identité, à des remboursements de soins ou des médicaments, pas d'allocation familiale... non plus. "

Des conséquences qui prêtent à sourire mais bon, si un problème majeur survient, la chose risque de devenir grave, par exemple en cas d'hospitalisation de l'enfant ... La commune de Soignies fait au mieux, mais elle doit convaincre les autres communes, Namur, Charleroi, Châtelet et Aywaille de rectifier le fameux accent aigu qui s'est baladé de génération en génération. La petite Alhÿs se porte bien. Avec ou sans carte d'identité. Mais sans le savoir, elle a mis en évidence, la faible réactivité des services de l'Etat Civil des communes concernées...