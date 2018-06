Alerte orange aux orages en province de Luxembourg jusqu'à 22 heures ce dimanche

L'institut royal météorologique a émis une alerte orange aux orages et à la pluie pour la province de Luxembourg dimanche de 15 à 22h00. Des orages sont aussi attendus pendant cette période dans les provinces de Liège et Namur, mais ils devraient être moins violents, ces provinces sont elles en alerte jaune.

De fortes averses orageuses frapperont le sud-est du pays cet après-midi et ce soir. "En raison du caractère quasi-stationnaire de ces orages, les quantités de pluie seront localement très importantes", précise l'IRM.

Cette nuit, l'activité de ces averses diminuera graduellement. Dès ce lundi, une nouvelle zone pluvio-orageuse assez active atteindra la Belgique et se maintiendra sur le sud-est jusqu'à mardi. Les précipitations pourront être abondantes et persistantes au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Une alerte jaune sera dès lors en vigueur de lundi matin à mercredi 2h00 pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.