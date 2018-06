Alerte orageuse : fortes précipitations et rues inondées dans le sud du Hainaut et à Couvin

Le pays est en alerte orageuse élevée ce jeudi. De nombreux orages sont remontés de la France vers nos régions. Coups de tonnerre, rafales de vent et importants cumuls de pluie sont à craindre.

Rues inondées à Quiévrain

Suite aux violentes pluies de ces dernières heures, de nombreuses rues de Quiévrain, Audregnies et Baisieux sont inondées et d’importantes coulées de boues recouvrent les voiries, annonce la commune de Quiévrain sur Facebook. "La plus grande prudence est recommandée aux automobilistes qui doivent adapter leur conduite et leur vitesse aux circonstances", indique la commune.