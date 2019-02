L'alerte a été levée mercredi peu après 11h00 au palais de justice de Bruxelles. Quelques minutes plus tôt, une camionnette blanche stationnée devant le bâtiment, sans son chauffeur, a intrigué la police au point de faire interrompre la circulation et de bloquer tous les accès au bâtiment de la place Poelaert.

Le chauffeur du véhicule s'est présenté aux policiers et ce dernier a pu repartir. La circulation a immédiatement été rétablie et il est à nouveau possible d'accéder au palais de justice.