Alerte aux broyeurs de métaux en Wallonie : la pollution de l'air interpellante

Le rapport est arrivé aux habitants de Courcelles ce samedi après-midi. La ministre de l’Environnement Céline Tellier a présenté les résultats des analyses réalisées dans le quartier de la Glacerie. Depuis plusieurs années, une inquiétude plane quant à la qualité de l’air autour du site de recyclage Keyser.

L’entreprise recycle de la ferraille et notamment de vieilles voitures en les broyant et en les réduisant en miettes pour repartir dans un nouveau cycle. Mais, malgré les filtres, des poussières contenant des PCB (polychlorobiphényles) sont envoyées dans l’air.

Substance toxique classée comme probable cancérogène. Sa fabrication et son utilisation sont interdites depuis les années 80. Mais les vieilles voitures écrasées dans ce broyeur contiennent encore ces fameux PCB. C’était tout l’enjeu des analyses lancées par le ministre précédent Carlo Di Antonio. A quelle concentration de polluants la population est-elle exposée ?

Nous leur avons imposé de nouvelles normes

La réponse du rapport est mi-figue, mi-raisin : l’air est pollué par des poussières chargées de PCB mais les concentrations ne nécessitent pas de fermeture du broyeur. Il n’y a pas de risque aigu pour la santé. Par contre l’exposition à long terme peut déclencher des maladies chroniques (et des cancers ? Difficile à dire). Les conseils apportés par la ministre soulignent tout de même la dangerosité de vivre à proximité de ce broyeur : laver ses légumes cultivés dans son jardin, arroser les cours de récréation pour que les poussières restent au sol…

La ministre Céline Tellier explique que "nous allons surtout travailler sur les normes et sur l’obligation d’installer des filtres pour diminuer la pollution de l’air. La société Keyser doit se mettre aux normes d’ici le 22 juin. Les pollutions seront diminuées si les entreprises appliquent les nouvelles normes."

De la mousse pour approfondir les analyses

Une des difficultés des analyses, c’est de faire la part des choses entre la pollution présente dans le sol depuis des années et celle produite par le broyeur. "Nous allons proposer aux habitants de prélever les mousses végétales sur leur toit et leurs arbres. Cette plante nous permettra d’analyser la pollution actuelle réelle et d’affiner les résultats."

Une manière aussi de faire participer les citoyens et de contrecarrer l’esprit "on nous cache tout" en faisant participer les habitants.

Six autres sites concernés aussi en Wallonie, surtout à Charleroi

Les habitants de Courcelles ne sont pas les seuls qui peuvent s’inquiéter. Des broyeurs similaires, il en existe six autres en Wallonie. La région de Charleroi est particulièrement touchée avec l’entreprise Comet Sambre à Châtelet et De Richebourg à Marchienne-au-Pont. D’autres broyeurs se trouvent à Aubange (Ecore) et Hengies (Belgium Scrap Terminal). Rajoutons encore la société Dubail à Bée. Même si ce dernier est le petit nouveau qui a déjà intégré des normes supérieures en matière d’environnement.

Des analyses ne seront pas effectuées à proximité de tous ces sites mais, pour celles qui ne l’ont pas déjà fait, les entreprises devront se plier à des normes plus strictes.