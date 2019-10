C’est beaucoup plus que les autres années. Ce sont les membres de l’équipe ou des particuliers qui les apportent. Laurence Delcourt est ici la spécialiste de ces petites bêtes à piquants. Chaque jour, une équipe de bénévoles soignent les plaies, réchauffent et pèsent les hérissons. "310 grammes celui-ci ! C’est un tout petit peu mieux. Mais chaque gramme est bon à prendre. Tant qu’ils ne perdent pas du poids c’est positif."

Alerte aux bébés hérissons ! Ils ont besoin de votre aide avant l'hiver - © Tous droits réservés

Pourquoi y a-t-il tant de jeunes abandonnés ? C’est justement à cause de la double, voire triple portée exceptionnelle cette année. "Et comme nous sommes en plein dans la période où les hérissons mangent et mangent encore pour grossir avant l’hiver, certaines mamans abandonnent leurs petits un peu trop tôt. Ou alors elles ont été tuées par une voiture, un chien ou une tondeuse et les petits se retrouvent seuls."

Les hérissons ne seront pas relâchés tant qu’ils ne pèsent pas 800 grammes. Et de toute façon pas avant le printemps. Le CREAVES se mettra alors à chercher des jardins et sous-bois loin des routes pour leur rendre leur liberté. Si vous pensez d’ailleurs que votre jardin peut offrir un refuge pour remettre ces animaux en liberté au printemps, n’hésitez pas à contacter le CREAVES de Namur.