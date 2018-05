Alerte à la bombe à Mons: les deux palais de justice à nouveau accessibles

Peu avant 15 heures, le personnel tenu à distance du Palais de justice de la rue de Nimy depuis plus de deux heures (ils avaient été évacués à 12H20), a pu réintégrer les locaux. À cet instant, seuls les membres du Parquet étaient encore dehors en attendant de recevoir, eux aussi, le feu vert pour regagner leurs bureaux.

Les membres du personnel du bâtiment de la rue des Droits de l'homme avaient déjà pu réintégrer leurs bureaux plus tôt dans l'après-midi.

Les palais de justice de Mons, celui de la rue de Nimy ainsi que les Cours de Justice de la rue des Droits de l'homme avaient été évacués ce vendredi vers 12h20 en raison d'une alerte à la bombe.

Un périmètre de sécurité avait été dressé sur une cinquantaine de mètres autour des deux sites.

Si du côté de la rue des Droits de l'homme, le personnel est rentré assez vite, du côté de la rue de Nimy, les magistrats et le public ont dû être plus patients. Il en est de même pour les commerçants et les clients des environs, puisque cette section du "haut de la rue de Nimy" n'était absolument pas franchissable.