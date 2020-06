Alain Vas (UCLouvain en Hainaut): "Que les jeunes étudiants puissent venir chaque jour"

Ce retour dans les auditoires pourra prendre des formes différentes. "Nous devrons faire preuve d'imagination". Des cours pourraient être donnés simultanément dans plusieurs salles. Les professeurs et assistants passeraient d'une salle à l'autre... et les étudiants garderaient leurs distances. "Il y aura aussi des formules hybrides avec une partie en face-à-face et une autre donnée via ordinateur."

Clément, Nicolas, Simon et Grégoire: quatre étudiants qui rêvent de plus de proximité sur le campus de Mons, en septembre. - © Pierre Wuidart - RTBF

Le présentiel, les étudiants y aspirent après une fin d'année chamboulée par le coronavirus. "On espère qu'on pourra retourner sur le campus, car ça commence à faire long", estime Simon, étudiant en troisième bachelier en sciences de gestion à Mons. "Heureusement, on peut à nouveau étudier ici pour les examens. C'est mieux que dans notre chambre". Un banc plus loin dans la Maison des étudiants, Nicolas prépare l'un des derniers examens de sa session. "Ce qu'on souhaite pour septembre, c'est un retour à la normale. Des cours en auditoire, c'est plus agréable et plus facile à debriefer ensuite entre copains, plutôt que quand on est chacun chez soi. Mais on verra où en est le virus à ce moment-là..."

Un bâtiment et des kots à Mons

L'UCLouvain en Hainaut accueille 2100 étudiants sur trois sites: Tournai, Mons et Charleroi. "On a eu 25% d'augmentation des primo-étudiants en cinq ans", se félicite Alain Vas. Parmi les chantiers attendus de sa prochaine mandature, la construction d'un nouveau bâtiment académique à Mons. Il comportera un auditoire high tech, des laboratoires et une salle informatique virtuelle. On y développera notamment la gamification, soit l'utilisation des mécanismes du jeu pour stimuler l'apprentissage. Quatre-vingts nouveaux kots sortiront également de terre.