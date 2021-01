Alain Maron dément des affirmations sur le testing au collège Saint-Michel

Le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), a démenti vendredi soir des affirmations faites par le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf, et les directeurs du collège Saint-Michel, Benoît Gallez, et d’HIS, Jean Spinette, à propos des tests de dépistage des élèves et professeurs de cet établissement.

Le ministre affirmé dans un communiqué s’inscrire en faux contre les affirmations contenues dans le courrier de Vincent De Wolf, Jean Spinette et Benoît Gallez communiqué à la presse.

"Il n’a jamais été question de refuser les opérations de testing par les équipes de HIS et il est grave d’affirmer le contraire", a-t-il ajouté.

Dans leur courrier, les directeurs du collège Saint-Michel, des hôpitaux publics d’Iris Sud et Vincent De Wolf faisaint part à Alain Maron de leur mécontentement face à la décision de ne plus recourir à HIS dans le dépistage des élèves et professeurs du collège alors que celui-ci était en cours.

La direction de l’école en a bien sûr été informée

"Dès mercredi, l’ensemble des parents des élèves concernés avaient été informés par le PSE – légalement en charge de cette mission – des dispositions prises par la Cocom (Commission communautaire commune, NDLR) pour permettre le testing des élèves au centre Mérode, à proximité immédiate du Collège St-Michel. La direction de l’école en a bien sûr été informée", a assuré Alain Maron.

Selon lui, ce testing s’est déroulé jeudi et vendredi comme prévu. "Si d’autres contacts ont été pris par d’autres acteurs avec HIS pour organiser le dépistage, c’est sans aucune coordination ou information adéquate avec les services de la Cocom, ce qui est regrettable tenant compte des nombreux autres contacts intervenus", a-t-il conclu.