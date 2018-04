Alain Courtois sur les incidents du Peterbos à Anderlecht: la faute aux "parents démissionnaires"

Dans sa "Minute Courtois", son rendez-vous hebdomadaire sur Facebook, Alain Courtois, Premier échevin MR à la Ville de Bruxelles a donné son avis sur les récents incidents au Peterbos, à Anderlecht. Des événements qui auraient pu se dérouler "ailleurs" estime-t-il.

Pour Alain Courtois, il y a un acteur responsable, les parents. "Un moment donné, ça doit suffire", réagit le libéral au positionnement de plus en plus musclé. "Tout ceci est la conséquence du fait qu'il n'y a plus de respect de l'autorité, parce que personne souvent ne donne les règles du vivre-ensemble, ne donne les règles du respect de l'autorité. Il y a une démission des parents, qui m'inquiète."

Pour le mandataire MR, "ce n'est pas l'école qui doit jouer les pompiers de service de manière permanente qui peut réparer tout cela." Selon Alain Courtois, il n'existe aucune structure de prévention s'adressant aux parents "qui sont souvent démissionnaires ou déconnectés de la réalité du terrain."

L'ancien directeur général du RSC Anderlecht conclut sur les moyens à dégager pour l'école et l'enseignement. "Un jeune des quartiers a autant le droit d'avoir un enseignement positif qu'un enfant de quartiers plus favorisés."

Lors des émeutes du mois de novembre 2017 à Bruxelles, Alain Courtois, ancien magistrat, avait déjà marqué sa fermeté en réclamant "la tolérance zéro" pour les fauteurs de troubles. Il avait également évoqué le laxisme d'une "certaine gauche qui, pendant plus de quinze ans, a refusé tout parcours d’intégration à Bruxelles".