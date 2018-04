Alain Courtois (MR) sur le point de quitter le terrain politique? L’échevin bruxellois dément

"Lâché par Charles Michel, Alain Courtois est à deux doigts de quitter le terrain politique", titre ce vendredi La Libre Belgique. Mis sur la touche par le dossier du stade national et la démission d'Yvan Mayeur, l'actuel échevin (MR) des Sports à la ville de Bruxelles serait sur le point de jeter le gant.

"Je tiens à démentir le fait que je serais prêt à quitter le terrain politique à l’aube de la campagne électorale", affirme ce vendredi Alain Courtois dans un communiqué. Et d'ajouter : "Un capitaine ne lâche pas son équipe juste avant un match décisif. Je suis plus que jamais déterminé à me lancer dans cette campagne 2018 et à mener la liste MR-Open VLD, avec toute la fougue qui me caractérise."