Aisling D'Hooghe, nouvelle échevine à Waterloo: "Un collège communal, c'est un peu comme une équipe de hockey"

Parmi les nouveaux élus communaux qui prêteront serment ce lundi soir, certains sont loin d'être des inconnus. Quelques "people" figuraient sur les listes le 14 octobre dernier, et la stratégie a été payante pour l'ancien footballeur Walter Baseggio (PS) à Tubize et la hockeyeuse Aisling D'Hooghe (MR) à Waterloo. Tous deux font leur entrée au collège communal, le premier en tant qu'échevin des sports, de la jeunesse et du vivre ensemble, la seconde comme échevine de la petite enfance, de la famille, de la santé, de la prévention et de l'accueil extrascolaire. "Je fréquente encore beaucoup les clubs sportifs de Waterloo. Je joue notamment au Waterloo Ducks, précise cette dernière. Je trouve qu'il aurait un trop grand conflit d'intérêt. Au-dessus de moi, on pensait la même chose aussi. Je serai là s'il faut donner des conseils, mais prendre ces responsabilités toute seule, ce n'était pas la meilleure chose pour mes débuts".

Un bon sens de l'organisation

A 24 ans, la gardienne de l'équipe nationale sait déjà comment combiner sa carrière sportive avec une autre carrière professionnelle. Ella déjà travaillé dans le secteur privé. Et son expérience au sein des Red Panthers lui a permis d'acquérir un bon sens de l'organisation. "J'ai beaucoup appris à tout planifier pour parvenir à mes objectifs. Ma principale motivation, ici aussi, sera de tout faire le mieux possible", poursuit-elle. Elle continue d'apprendre le métier, en compagnie de Dominique Ferier, qui la précédait dans la fonction et des autres membres du collège communal. La hockeyeuse ne se sent d'ailleurs pas tout à fait dépaysée: "On a chacun nos postes, des qualités différentes qu'on met en œuvre dans le même but. C'est quasiment pareil à une équipe de hockey", reconnaît-elle.