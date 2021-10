Aiseau-Presles : sentiment d’abandon chez les sinistrés, la commune se défend

Dans sa petite maison de la rue Lambot, Christian, 66 ans, nous montre les murs encore nus et humides. Il n’y vit plus depuis les inondations qui ont frappé la Wallonie, il y a plus de trois mois. A l’intérieur, "voilà ce qu’il reste de ma cuisine équipée, on a laissé l’évier pour faire une vaisselle quand on vient", nous explique-t-il. Des équipements de fortune font l’affaire pour le moment, mais c’est tout une vie qui s’est effondrée en quelques minutes à la mi-juillet. "Je dois tout recommencer à zéro", se résigne-t-il, couvert par le bruit du marteau-piqueur qui résonne depuis la maison du voisin.

Christian, comme deux de ses voisins qui passent par là, se sent abandonné par les pouvoirs communaux. "Ils ont mis des conteneurs à disposition, et même là, on n’a pas pu mettre nos gravats, ce n’était que pour les boiseries et les métaux", s’insurge-t-il, "la commune n’a pas déboursé un franc".

Les riverains nourrissent un ressentiment envers les autorités communales en ce qui concerne, selon eux, le manque d’anticipation du pouvoir local qui aurait pu éviter une catastrophe d’une telle ampleur.

C’est pour ces raisons que Christian et d’autres voisins se rendront à une rencontre entre autorité et sinistré ce jeudi soir, une réunion qui prenait quelque heure avant son lancement, des airs de règlement de compte.

La commune se défend

Dans les bureaux de l’administration communale, on a du mal à comprendre les reproches qui leur sont adressés. D’abord, sur un éventuel manque d’anticipation, le directeur général (f.f.), Bernard Barbieaux, l’assure : "il n’y a eu aucun manquement". Selon lui, des travaux pour éviter ce type d’évènements ont été réalisés, mais "quand il s’agit de dimensionner le réseau d’égouttage, on prévoit qu’il puisse résister à des évènements qui surviennent tous les 10, 15, 20 ans. Le problème ici, c’est l’ampleur du phénomène qui doit se produire à mon avis tous les 200 ans" explique-t-il.

Prévoir un système capable d’endiguer de tels flux d’eau est un choix politique, mais le DG s’interroge tout de même sur le caractère raisonnable d’un tel investissement quand il concerne des évènements "tout à fait exceptionnels".

Quand vient la question des aides mises en place par la commune, Bernard Barbieaux dresse to de go l’inventaire exhaustif de ce qui a été mis sur pied. Des prêts à intérêts nuls, aux avantages fiscaux, en passant par les aides directes pour le relogement ou les frais de chauffage.

Alors pourquoi un tel décalage entre ce qui semble mis en place et les témoignages de riverains qui disent être laissé pour compte ? Et bien sûr ce point, le directeur de l’administration concède un éventuel "manque de communication". "Il suffit de nous solliciter, de remplir les documents", nous dit-il. Avant d’ajouter, que pour les démarches plus complexes, une cellule inondation existe pour répondre aux questions des citoyens.